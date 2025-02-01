انت الأن تتابع خبر فليك: سنقاتل على لقب الليغا حتى النهاية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكّد ​هانز فليك​، مدرب فريق ​برشلونة​ أنّ فريقهُ يدرك صعوبة موقفه في الدوري الإسباني بعد اتساع الفارق مع ​ريال مدريد​ إلى سبع نقاط، مشدداً على ضرورة تحقيق الانتصارات المتتالية للضغط على المتصدر.

وأضاف أنّ هذه وضعية سيئة خصوصاً وأنّ فريقه فقد الكثير من النقاط، لكن على البلوغرانا إثبات أنفسهم في المباريات القادمة والقتال حتّى النهاية.

وسيخوض برشلونة مواجهة على ارضه في الجولة ال22 من الليغا امام الافيس ويسعى للإقتراب من الريال حيّثُ يملك فريق فليك 42 نقطة متأخراً ب7 نقاط عن الريال