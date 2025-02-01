انت الأن تتابع خبر سباعية نوتنغهام فورست في مرمى برايتون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز نادي ​نوتنغهام فورست​ في الجولة ال 24 من عمر ​الدوري الانكليزي الممتاز​ على ​برايتون​ البيون بسباعية دون رد، وكان لاعب برايتون قد سجل الهدف الاول لنوتنغهام عن طريق الخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 12، قبل ان يسجل مورغان غيبز وايت الهدف الثاني عند الدقيقة 25 بعد تمريرة حاسمة من انطوني ايلانغا وانهى كريس وود اهداف الشوط الاول عند الدقيقة 32 بعد تمريرة حاسمة ثانية من انطوني ايلانغا.

حاول برايتون العودة الى اجواء اللقاء ليقوم المدرب باجراء ثلاث تبديلات عند الدقيقة الاولى من الشوط الثاني الا ان كريس وود سجل هدفين متتاليين عند الدقيقة 64 بتمريرة حاسمة من ايلانغا، وعند الدقيقة 70 من نقطة الجزاء، وسجل نيكو ويليامز الهدف السادس عند الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة، قبل ان يستفيد جوتا سيلفا من خطا حارس مرمى برايتون بتشتيت الكرة ويسجل الهدف السابع لفريقه عند الدقيقة 91