خمسة أشواط مثيرة لسباق الخيل فـي ختام مهرجان الفروسية الثاني بولاية إبراء

إبراء ـ من ماجد المحرزي:

اختتمت مساء أمس الأول فعاليات مهرجان الفروسية الثاني بميدان زاد الراكب للفروسية بولاية إبراء، وذلك برعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وبحضور سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية، حيث كانت آخر فعالياته خمسة أشواط مثيرة لسباقات الخيل والتي انطلقت بمسمى كأس المحافظة لسباق النخبة، حيث انطلق الشوط الأول والمخصص للخيول العربية بعمر ثلاث سنوات.

و جاء في المركز الأول لهذا الشوط الحصان العزم لمالكه عبدالله بن سعيد الحارثي والفارس حمزة بن سيف الفلاحي متخطي الفرس روز لمالكها مالك بن محمد المسكري و الفارس المعتصم المسكري، وجاءت شهباء إبراء وهي تابعة لمدرسة إبراء للفروسية وفارسها عبدالملك بن عبدالله المسكري في المركز الثالث. والشوط الثاني المخصص للخيول العربية الأصيلة والذي كانت مدته الزمنية ٥٣.٦٣ ثانية، حيث شهد هذا الشوط تنافسًا مثيرًا فقد حصلت الفرس تاج لمالكها سلطان بن عامر الحجري والفارس منصر بن حمود اليحمدي على المركز الأول، وجاءت الصفاء في المركز الثاني لمالكها استطبلات فرسان الزاهب والفارس سعود بن سعيد الحبسي، وحصل الحصان دريم على المركز الثالث لمالكه علي بن بدر السنيدي والفارس عبدالله السنيدي، وجاءت نتائج الشوط الثالث والمخصص للخيول المؤصلة ومدته ٤٧.٨٢ ثانية كالآتي: حلت في المركز الأول الفرس غدير لمالكها أسامة بن سعيد اليزيدي والفارس حمزة بن سيف الفلاحي، وفي المركز الثاني جاء الحصان القسام لمالكه أحمد بن عبدالله الريامي والفارس نواف بن عبدالله التشكيلي، وفي المركز الثالث جاء الحصان النمر لمالكه محمد بن حمود المسروري والفارس سلطان بن عوض الداودي والشوط الرابع والمخصص للخيول المؤصلة، وجاءت مدته ٤٨ ثانية حيث تربع الحصان محارب على صدارة الشوط ومحارب لمالكه خميس الحجري والفارس سلطان الداودي، وحل في المركز الثاني الحصان لاهوب لمالكه ناصر بن عامر العامري والفارس مسلم بن علي الشماخي، وجاء الحصان ازعاج في المركز الثالث لمالكه أحمد بن هلال المسكري والفارس أفلح المنجي. والشوط الخامس والأخير والذي استغرق ٥٣.٧٣ ثانية والمخصص لخيول الإنتاج المحلي حل الحصان مربك في المركز الأول لمالكه أحمد بن عبدالله الريامي والفارس نواف الشكيلي، والمركز الثاني حل الحصان مهيب لمالكه أحمد الراشدي والفارس يوسف السعدي، وفي المركز الثالث جاء الحصان باهي لمدرسة إبراء للفروسية الفارس عبدالملك بن عبدالله المسكري.

وبهذا السباق المثير أسدل الستار على مهرجان الفروسية الثاني بولاية إبراء والذي انطلق في الرابع والعشرين من يناير الماضي، وشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي جسدت التراث العُماني الأصيل في مجال رياضة الفروسية التي تنوعت بين مسابقات عرضة الخيل التقليدية، والتقاط الأوتاد، وسباقات التحمل، وقفز الحواجز، إلى جانب العروض الاستعراضية بمشاركة نخبة من فرسان سلطنة عُمان.