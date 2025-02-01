بطولة عمان المفتوحة للتنس تشهد منافسة وإثارة فـي جميع فئاتها

شهدت الجولة الثالثة من بطولة عُمان المفتوحة للتنس التي ينظمها الاتحاد العُماني للتنس منافسات حماسية وندية كبيرة في جميع فئات البطولة، ففي فئة تحت 12 سنة حقق اللاعب درووف هامياي فوزًا سهلًا على عماد الرحبي بنتيجة 9/‏‏2، كما فاز أرفين آديدف على أديراج سينغ بنتيجة 9/‏‏3، أما في فئة تحت 18 سنة، فتفوق عزان البوسعيدي على أنيرود جون بنتيجة 6/‏‏0/‏‏ 6/‏‏1، وتغلب منثوم براهمان على آروش باندي بنتيجة 6/‏‏4، 6/‏‏1، وفاز الوليد الهاشمي على مصطفى عزت بنتيجة 6/‏‏3، 6/‏‏0، وتقدم معتز المزروعي على فيهان ساوانت بنتيجة 6/‏‏1، 6/‏‏1، أما في فئة الرجال ففاز عبدالله البرواني على أيمن الريامي بنتيجة 6/‏‏2، 6/‏‏2، وتفوق ناصر الرشيدي على أحمد الهنائي بنتيجة 6/‏‏4، 4/‏‏6، 13/‏‏11، وفاز لوران فراجو على فيشال ميراني بنتيجة 6/‏‏2، 6/‏‏1. وفي منافسات الرجال وهي الأبرز شهدت مستويات فنية جيدة في عدد من اللقاءات منها الفوز المثير للاعب منير الرواحي على أيمن الجهوري بنتيجة 6/‏‏1، 6/‏‏0، وفي فئة رجال فوق 65 سنة فاز ماضي البكري على ثياجاراجان 6/‏‏2 ، 6/‏‏0، في اداء جميل بين اللاعبين وفي فئة النساء، حققت سيربيل دمير فوزا على جوسيل بنتيجة 6/‏‏0، 6/‏‏1، وفي فئة تحت 18 سنة فاز معتز المزروعي على وليد الهاشمي بنتيجة 6/‏‏3، 6/‏‏4، وفي فئة تحت 10 سنوات فاز ريان تياجي على أندرو جوبانوف 6/‏‏4. وفي لقاءات فئة الرجال فاز عماد السليماني على نيلو بياني نيتو بنتيجة 6/‏‏2، 6/‏‏3، كما فاز عبدالله اليحياوي على فيصل البلوشي بنتيجة 6/‏‏0، 6/‏‏0، أما في فئة الرجال المحترفين ففاز دافيد اي?وش على أحمد الهنائي بنتيجة 6/‏‏0، 6/‏‏1، وتفوق أديهي أوتشي على الحوسني بنتيجة 6/‏‏0، 6/‏‏1، وفي فئة النساء، فازت عائشة البوسعيدية على سلمى الريامية بنتيجة 6/‏‏1، 6/‏‏1، أما في فئة تحت 12 سنة، ففاز ريتشارد بيترز على أديراج بنتيجة 9/‏‏1، وفاز ريان تيا?ي على كافينراج بنتيجة 9/‏‏6، وفي فئة رجال فوق 45 سنة، تفوق ناصر الرشيد على راجا بنتيجة 6/‏‏4، 6/‏‏1، وفي فئة تحت 18 سنة، فاز ريتشارد بيترز على أحمد إيهاب بنتيجة 6/‏‏2، 6/‏‏1، كما فاز أيمن الجمهوري على ماريموتو بنتيجة 7/‏‏6، 6/‏‏3.