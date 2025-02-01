ختام ناجح للماراثون الشتوي الأول بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي: اختتمت صباح أمس منافسات الماراثون الشتوي الذي نظَّمه فريق الطريف التابع لنادي المصنعة الرياضي تحت شعار « الرياضة للجميع «في نسخته الأولى لعام 2025م بمشاركة 15 فريقًا من الفرق الرياضية بالولاية برعاية الشيخ ناصر بن سعيد الهدابي بحضور عدد من رؤساء وممثلي الفرق المشاركة والمواطنين والمقيمين. بدأ الماراثون من أمام حصن الولاية مرورًا بعدد من القرى وصولًا إلى ملعب فريق الجزيرة الرياضي بقرية ودام الساحل لمسافة 10 كم، وقد جاءت نتائج الماراثون كالتالي المركز الأول موسى بن محمد البلوشي من فريق اتحاد الشرس،المركز الثاني سعود بن راشد السريحي من فريق شباب ودام الساحل، المركز الثالث جمعة بن جاسم العوادي من فريق القريم، المركز الرابع خالد بن راشد راشد السريحي من فريق الجزيرة، المركز الخامس باسم بن عامر الصنيدعي من فريق القريم، المركز السادس زايد بن حسن المنوري من فريق المغسر، المركز السابع غيث بن عبدالله السريحي من شباب ودام الساحل المركزالثامن صفربن خميس البلوشي من فريق القريم المركز التاسع كاظم بن ناصر الحكماني من فريق البحري والمركز العاشر مازن بن عبيد البلوشي من فريق الاتفاق. وقد كرم الشيخ ناصر الهدابي راعي ختام الماراثون الفائزين والداعمين. وقال غريب بن جميل السعدي رئيس اللجنة المنظمة لماراثون الشتاء 2025م: هدف الماراثون إلى تعزيز قيَم الشراكة المجتمعية وبناء الوعي الرياضي إضافة إلى التنوع في الرياضات التي تتماشى مع ميول واهتمامات أبناء الولاية وتوسيع نطاق رياضة الجري إلى جانب تفعيل أنشطة الفريق الشتوية.

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