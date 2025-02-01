غدا .. افتتاح بطولة كأس النخبة لكرة القدم بنادي قريات

تفتتح غدا الخميس منافسات بطولة كأس النخبة لكرة القدم بنادي قريات لعام 2025 م وذلك تحت رعاية سعيد بن سالم الخزمي مدير إدارة التربية والتعليم بقريات بحضور محمد بن خلفان المشرفي رئيس مجلس ادارة نادي قريات واعضاء مجلس الادارة وممثلي الفرق المشاركة، حيث سيلتقي في المباراة الافتتاحية فريقا اتحاد الحيل وحي الظاهر في الساعة السابعة والنصف مساء على الملعب المعشب بنادي قريات، وتقام يوم الجمعة القادم مباراتين الاولى تجمع فريق المزارع مع ضباب في الساعة السادسة والنصف مساء تليها المباراة الثانية بين اتحاد دغمر ودغمر في الساعة الثامنة والنصف مساء ويوم السبت القادم يتبارى المعالي مع الجيل الصاعد في الساعة السابعة والنصف مساء أما مباريات الاياب ستقام يوم 6 فبراير القادم لتحديد الفرق الصاعدة إلى المربع الذهبي للبطولة .

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