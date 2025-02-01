ختام مسابقة الرماية بالأسلحة التقليدية بولاية الحمراء

السبت القادم الحمراء ـ من سيف الهطالي : يرعى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية صباح يوم السبت القادم ختام مسابقة الرماية بالأسلحة التقليدية على مستوى سلطنة عمان، والتي يستضيفها ميدان بلدة العيشي بولاية الحمراء. ويشارك في هذه المسابقة ما يقارب 800 مشارك من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة. وعن المسابقة قال حمد بن سليمان الناصري رئيس فريق العيشي عضو اللجنة الرئيسية للمسابقة بان ولاية الحمراء لها باع طويل في تنظيم الكثير مثل هذه المسابقات في مجال الرماية بالأسلحة التقليدية وعندها الخبرة الكافية في تنظيم وإدارة مثل هذه المسابقات ويحرص شبابها على ممارسة هذه الهواية ونحن في فريق العيشي ننظم سنويا مثل هذه المسابقات . وأضاف الناصري المسابقة تهدف إلى إحياء هذه الرياضة وهي الرماية بالأسلحة التقليدية والحفاظ عليها وتحفيز و تشجيع فئة الشباب على ممارستها باعتبارها من الرياضات القديمة المتوارثة بين الآباء والأجداد والحرص والاهتمام المتواصل والمشاركة في مثل هذه الرياضات تعمق أواصر التعارف بين جميع فئات المجتمع وهي فرصة مؤاتية لإظهار مدى البراعة في التسديد والرماية وتحقيق الإنجازات وتبادل الخبرات بين الكبار والصغار وأشار الناصري أن المسابقة مفتوحة لجميع الفئات من هم أقل من 17 سنة.

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