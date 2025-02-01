السيب فـي مهمة سهلة أمام عبري ومواجهة صحار والشباب على كف عفريت

فـي ختام منافسات دور الثمانية لأغلى الكؤوس

النصر «الجاهز» بفرصتي الفوز أو التعادل فـي ديربي حاسم أمام ظفار «الحزين»

متابعة ـ صالح البارحي:

انتهى الانتظار وبات حتما الكشف عن الثلاثي المتبقي لتكملة المربع الذهبي لكأس جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لكرة القدم ... فبالأمس تم معرفة الفريق الصاعد لنصف نهائي أغلى المسابقات ... واليوم سنتعرف على الفرق الثلاثة الأخرى ... حيث ستكون المباريات الثلاث بمثابة إسدال الستار عن مرحلة من مراحل البحث عن اللقب الغالي ... لتبدأ بعدها مرحلة أخرى للفرق المتأهلة وهي الخطوة الاخيرة قبل الوصول للنهائي المنتظر والذي سيقام على مجمع ابراء بإذن الله تعالى خلال شهر فبراير القادم ... فيما تتجه الفرق الخاسرة للرهان إلى تكملة مشوارها في الموسم الكروي بدورينا وبالنسبة لظفار في المرحلة الاخيرة من دوري الدرجة الأولى الذي يأمل من خلاله العودة للأضواء بعد موسم قاس بقرار إداري أودى به إلى المظاليم ولا زالت القضية قيد التداول في محكمة كاس حتى هذه اللحظة .

اليوم... ستستكمل مباريات الإياب بالمربع الذهبي عبر المواجهات الثلاث المتبقية، حيث يلعب عبري أمام نظيره السيب بمجمع عبري في الخامسة والربع، ويلعب صحار مع الشباب بمجمع صحار في الثامنة والربع، ويعود ظفار (الحزين) للملاعب بعد وفاة مدافعه الفذ عبدالسلام عامر، بلقاء مصيري أمام النصر بمجمع السعادة في الثامنة والربع بإذن الله تعالى .

مهمة سهلة

من مجمع عبري، يدخل السيب صاحب الثلاثية النظيفة في مباراة الذهاب مباراة سهلة مقارنة بهذه النتيجة أمام عبري، حيث إن السيب يمتلك كل الحظوظ والفرص والإمكانيات والفوارق لأن يكون هو المتأهل للمربع دون عناء، وذلك نظرا لقدرات الفريق المضيف الذي يعاني الامرين منذ بداية الموسم بدءا من مرحلة الاعداد أو النتائج او الإمكانيات الفنية والبشرية التي يمتلكها، ناهيك عن النتيجة الكبيرة التي أرهقته في الذهاب، وبين هذا وذاك يبقى الطموح قائما ومشروعا بغض النظر عن الفوارق، حيث إن مباريات الكؤوس لا تعترف بالفوارق بقدر ما تعترف بالمفاجآت ولعل أبرزها فوز ظفار باللقب في الموسم الماضي على حساب النهضة المرشح الاول للألقاب في الموسم المنصرم، والمدجج بنجوم المنتخب والمحترفين على حد سواء .

بطبيعة الحال، فإن كل مدرب سيدخل المباراة بشكل مغاير لأن هدفه مختلف ، فالسيب حتى وإن تعادل أو خسر بأقل من النتيجة السابقة فهو المتأهل، وبالتالي لديه الكثير من الفرص دون جدال، فيما عبري سيكون مضغوطا لأبعد الحدود وليس امامه سوى الانتصار بفارق ثلاثة أهداف حتى يدخل السيب في مواجهته بأشواط إضافية لحسم المتأهل للمربع وإن لم يتغير الحال فسيتم اللجوء لركلات الحظ في النهاية .

على كف عفريت

مباراة مثيرة وتنافسية وستبقى على كف عفريت حتى صافرة النهاية، وسيحظى مجمع صحار بحضور جماهيري متوقع لمساندة طرفي الحوار، حيث لقاء صحار والشباب سيكون حدثا جيدا للجماهير بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، فهو مفتاح للتأهل للمربع الذهبي لأغلى الكؤوس وكلاهما يطمح في ذلك بعد فترة غياب وانقطاع، صحار صاحب الضيافة يدخل المواجهة وهو في وضع عصيب للغاية في جدول ترتيب دورينا ونتائجه هذا الموسم لا تسر عدو ولا حبيب واصبح ضمن دائرة الخطر ومهدد بالهبوط للدرجة الأولى، وقبل ذلك يدخل اللقاء بعد أن خسر لقاء الذهاب بهدف نظيف في مجمع الرستاق، فيما الشباب يدخل مباراة اليوم بأفضلية نتيجة مباراة الذهاب لكنه يدرك تماما بأن عليه التأكيد على الانتصار أو الخروج بالتعادل حتى يضمن التأهل للمربع دون عناء ..

المباراة ستكون متكافئة إلى أبعد الحدود ومثيرة للغاية، فالشباب هدفه الدفاع عن فوزه الأول ولديه فرصتي الفوز أو التعادل في هذا المساء للتأهل، فيما صحار لا يجد أمامه سوى الانتصار حتى يدخل حسبة التأهل والتمسك بهدفه المنشود، فمن يحقق المبتغى يا ترى!.

ديربي حاسم

الحال في لقاء النصر وظفار بمجمع السعادة مساء اليوم بإياب دور الثمانية ليس كما كان عليه في لقاء الذهاب، حيث يدخل ظفار مباراة اليوم وهو حزين للغاية ولا يكاد لاعبوه ينسون ما مر بالراحل عبدالسلام عامر قلب دفاع الفريق النابض الذي كان متواجدا في الذهاب، إلا أنها الأقدار وليس عنها مفر، النصر وظفار في ديربي حاسم في أغلى الكؤوس، لا مجال للتعويض بعد مباراة اليوم مهما كانت الظروف.

النصر يدخل المواجهة وهو في وضع جيد من كافة الجوانب، فهو الذي حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف ويمتلك فرصة أكبر، وهو الفريق الذي يواجه فريقا حزينا ولم يتدرب فترة من الزمن بسبب المصاب الجلل، وهو الفريق الذي يتمنى أن يعود للواجهة عبر مسابقة الكأس بعد فترة غياب خاصة وأنه خارج أسوار الصراع في مسابقة الدوري، لذلك يمتلك الكثير من الجوانب الايجابية على عكس ظفار، فيما الزعيم الظفراوي يدخل المباراة وهو في أسوأ أحواله النفسية، فالفقد كبير جدا وأثر بشكل واضح على نفوس اللاعبين والجماهير ومجلس الادارة على حد سواء، ناهيك عن فترة الحداد التي لم يخض فيها الفريق أي حصة تدريبية، وقبل كل ذلك نتيجة الذهاب التي خذلته بعد الخسارة بهدف نظيف، ولكن كل هذا سيتم تجاوزه وسيتمسك الفريق الأحمر بأمل التواجد بين الأربعة الكبار ومنها لرحلة جديدة للبحث عن اللقب الثاني عشر لأغلى الكؤوس، فهل يستغل النصر حالة ظفار أم ان الأخير يرفض كل الظروف ويقدم التأهل هدية للراحل عبدالسلام عامر !!