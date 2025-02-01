بطولة عمان الدولية للدريفت تستعد لاستعراض المواهب العالمية

تعود بطولة عمان الدولية للانجراف (OIDC) من جديد لتقام خلال الفترة من 30 الى 31 يناير الجاري، وهي واحدة من أكثر الفعاليات نجاحًا ومتابعة في عالم الانجراف منذ انطلاقها في عام 2018، أصبحت البطولة حدثًا معترفًا به عالميا، وتعتبر من أبرز فعاليات الدريفت في المنطقة، حيث ستشهد بطولة هذا العام مشاركة أكثر من 50 سائقًا محترفًا من 18 دولة بما في ذلك أبطال عالميون معروفون.
وتعد البطولة واحدة من أكبر وأهم الفعاليات في مجال الدريفت بالمنطقة، وهي بمثابة أرض تدريب ممتازة للأبطال العمانيين، حيث تتيح لهم فرصة المنافسة ضد أفضل السائقين في العالم وتلعب البطولة أيضًا دورًا كبيرًا في تقديم عمان للعالم كوجهة سياحية ورياضية مميزة.
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