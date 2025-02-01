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أحمد جودة - القاهرة - ليفربول × بورنموث Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × بورنموث Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "فيتاليتي"، حيث يستضيف فريق بورنموث نظيره ليفربول في قمة كروية مرتقبة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ليفربول وبورنموث خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

يدخل ليفربول المواجهة بمعنويات مرتفعة، متربعًا على صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة، بينما يسعى بورنموث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم.

وتحمل المباراة أهمية كبرى لفريق "الريدز"، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على اللقب، كما تمثل فرصة ذهبية للنجم المصري محمد صلاح لتحقيق إنجاز تاريخي جديد في البريميرليج. على الجانب الآخر، يأمل بورنموث في خطف النقاط الثلاث وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، خاصة بعد فوزه العريض في الجولة الماضية على نوتينجهام فورست بخماسية نظيفة.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد بورنموث اليوم السبت، 1 فبراير 2025، في تمام الساعة:

5 مساءً بتوقيت القاهرة

6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

3 مساءً بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

يمكن مشاهدة المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 1، حيث يتولى المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي مهمة الوصف والتعليق على مجريات اللقاء.

موقف الفريقين قبل المباراة

يدخل ليفربول اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق 16 انتصارًا، و5 تعادلات، وتلقى هزيمة واحدة فقط. ويسعى الفريق لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي بعد فوزه في الجولة الماضية على إيبسويتش تاون بنتيجة 4-1، وقبلها على برينتفورد بهدفين دون رد.

أما بورنموث، فيحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، من 23 مباراة، محققًا 11 انتصارًا، 7 تعادلات، و5 هزائم. الفريق قادم من فوز كبير على نوتينجهام فورست بنتيجة 5-0، ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة ليفربول.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، كوناتي، آرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي، جرافنبيرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

محمد صلاح أمام فرصة تاريخية جديدة

تُعد مباراة ليفربول وبورنموث فرصة مثالية للنجم المصري محمد صلاح لتحقيق إنجاز شخصي جديد، حيث يسعى لتسجيل هدفه العشرين هذا الموسم، وهو ما يجعله ضمن قائمة اللاعبين الذين سجلوا 20 هدفًا أو أكثر في 5 مواسم منفصلة بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب نجوم كبار مثل:

آلان شيرر (7 مواسم)

سيرجيو أجويرو (6 مواسم)

هاري كين (6 مواسم)

تييري هنري (5 مواسم)

كما يقترب صلاح من معادلة رقم فرانك لامبارد في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج، حيث يحتاج لهدف وحيد للوصول إلى 177 هدفًا، وهو ما يجعله سادس أفضل هداف في تاريخ المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل المباراة

يدخل محمد صلاح المباراة وهو متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق هدف وحيد عن إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، وبهدفين عن ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد.