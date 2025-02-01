نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راشفورد يقترب من أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، من مغادرة ملعب “أولد ترافورد” صوب أستون فيلا في فترة الانتقالات الشتوية.

ذكر الصحفي فابريزيو رومانو أن انتقال ماركوس راشفورد إلى أستون فيلا بات قريبًا حيث وصلت المفاوضات لمرحلة حاسمة.

وأشار رومانو إلى أن راشفورد سينضم إلى أستون فيلا في صفقة إعارة لنهاية الموسم الحالي، وهناك محادثات مستمرة للاتفاق على خيار الشراء.

وقال المصدر ذاته أنه راشفورد تحدث أيضًا مع المدرب أوناي إيمري، وهو على علم برغبة أستون فيلا في الحصول عليه.