انت الأن تتابع خبر بث مباشر 1-0 مشاهدة مباراة نوتينغهام فورست ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستضيف نوتنغهام فورست برايتون في الأثناء مساء اليوم على ملعب سيتي جراوند، في مباراة حاسمة يسعى فيها أصحاب الأرض لتجاوز آثار الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية، بينما يتطلع برايتون لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له المنافسة على المراكز الأوروبية.

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