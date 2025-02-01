انت الأن تتابع خبر بث مباشر 1-0 مشاهدة مباراة نوتينغهام فورست ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يستضيف نوتنغهام فورست برايتون في الأثناء مساء اليوم على ملعب سيتي جراوند، في مباراة حاسمة يسعى فيها أصحاب الأرض لتجاوز آثار الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية، بينما يتطلع برايتون لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له المنافسة على المراكز الأوروبية.
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- تلقى نوتنغهام فورست هزيمة قاسية في آخر مباراة أمام بورنموث بخمسة أهداف مقابل لا شيء، حيث تألق النجم دانغو واتارا بتسجيله هاتريك، بالإضافة إلى أهداف جاستن كلويفرت وأنطوان سمنيو. هذه الهزيمة جاءت في وقت كان فيه الفريق يقدم مستويات مميزة، وبدت المنافسة على المراكز المتقدمة قريبة.
- رغم الخسارة، يبقى فورست في المركز الثالث، لكنه يتخلف بفارق 9 نقاط عن المتصدر ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة. ومع ذلك، يظل حلم التأهل لدوري أبطال أوروبا قائمًا، حيث يسعى الفريق للحفاظ على مركزه ضمن المربع الذهبي.
- وتعد أرضية ملعب سيتي جراوند نقطة قوة كبيرة لفريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو، الذي فاز في خمس من آخر ست مباريات على أرضه، وتعادل في واحدة أمام ليفربول، ما يجعله مرشحًا بقوة للفوز على برايتون.
- أما برايتون، فقد تلقى هو الآخر صدمة في الجولة الماضية بعد خسارته أمام إيفرتون بهدف نظيف من ركلة جزاء سجلها إليمان نداي. المباراة شهدت توترًا بين لاعبي الفريقين عقب صافرة النهاية، مما يعكس الإحباط الذي شعر به لاعبو برايتون بعد توقف سلسلتهم الإيجابية.
- ورغم هذه الخسارة، لا يزال برايتون في سباق المنافسة على المراكز الأوروبية، حيث يحتل المركز التاسع بفارق 6 نقاط فقط عن المراكز الستة الأولى. يدخل الفريق المباراة بروح معنوية مرتفعة بفضل سجله القوي خارج أرضه، حيث لم يخسر في آخر 6 مباريات خارج ملعبه، وسجل أهدافًا في جميع مبارياته الـ14 خارج ملعب أميكس هذا الموسم.
- شهدت المواجهات السابقة بين الفريقين تنافسًا شديدًا، حيث انتهت آخر مباراة في الدوري بينهما بتعادل مثير 2-2، في مباراة شهدت طرد كل من المدربين ولاعب فورست مورجان جيبس وايت في الدقائق الأخيرة. كما فاز برايتون في الموسم الماضي على فورست 3-2 في سيتي جراوند.