نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق اليوم السبت الموافق مطلع شهر فبراير، منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

ويرغب متابعو كرة القدم الإنجليزية في معرفة هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق منافسات اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من البريميرليج.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

نونتينجهام فورست ضد برايتون – في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

بورنموث ضد ليفربول – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

إيفرتون ضد ليستر سيتي – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

إيبسويتش تاون ضد ساوثهامبتون – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد ضد فولهام – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وولفرهامبتون ضد أستون فيلا – في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

يحتل محمد صلاح لاعب ليفربول صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدف، ويأتي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 18 هدف، فيما يأتي أليكسندر إيساك نجم نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 17 هدف.