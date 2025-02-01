موعد مباراة وولفرهامبتون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون مه نظيره أستون فيلا مساء اليوم السبت 1 فبراير 2025، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتضن ملعب "مولينيو"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي وولفرهامبتون وأستون فيلا، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من البريميرليج.

موعد مباراة وولفرهامبتون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة وولفرهامبتون ضد أستون فيلا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تُنقل مباراة وولفرهامبتون ضد أستون فيلا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.