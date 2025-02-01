نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيوكاسل ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 31 من شهر يناير الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد ضد فولهام، في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي، برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز العاشر بجدول الترتيب بواقع 33 نقطة.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد فولهام في الدوري الانجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد فولهام، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب جيمس بارك

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد فولهام

وسيتم بث مباراة نيوكاسل يونايتد ضد فولهام؛ على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية وتحديدا عبر قناة bein sports 2