نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباريات البريميرليج من أجل متابعة نجومهم المفضلين سواء في بطولتي الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

يواصل ليفربول احتلاله لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة بينما يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 47 نقطة وجاء نوتنجهام فورست في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة البريميرليج في الموسم الحالي.

تمكن مانشستر سيتي من الفوز بلقب البريميرليج في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 91 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 89 نقطة بينما تراجع ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 82 نقطة.

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات الجولة الرابعة والعشرين من البريميرليج...

- نوتنجهام فورست وبرايتون الساعة 2 ونصف ظهرا بتوقيت مصر

- إيفرتون وليستر سيتي الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- نيوكاسل يونايتد وفولهام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- إيبسويتش تاون وساوثهامبتون الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- بورنموث وليفربول الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- وولفرهامبتون وأستون فيلا الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر