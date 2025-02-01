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أحمد جودة - القاهرة -

صدم بني ياس بهدف مبكر نظيره الجزيرة، في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي شهدت أيضًا فوز النصر على العروبة، اليوم الجمعة.

بني ياس يصدم الجزيرة.. والنصر يتغلب على العروبة

وسجل لاعب بني ياس لازار ماركوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد الجزيرة عند 21 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة أخرى، قلب النصر تأخره أمام ضيفه العروبة إلى فوز 2-1.

وتفدم العروبة بهدف سجله أحمد شامبيه، لاعب النصر، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39، وتعادل النصر عن طريق مروان أزرقان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يسجل عبد الله توري هدف الفوز للنصر في الدقيقة 58.

ورفع النصر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد العروبة عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر الأخير.

