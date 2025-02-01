نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق الهوية الجديدة لـ "أون سبورت FM" و"كورة بلس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إذاعة "أون سبورت FM" وموقع "كورة بلس" عن إطلاق هويتهما الجديدة، في إطار خطة تطوير متكاملة تهدف إلى تقديم محتوى رياضي حديث ومتطور، يواكب أحدث المعايير في الإعلام الرياضي، ويأتي إطلاق الهوية الجديدة تحت مظلة الشركة المتحدة للرياضة، التي تسعى إلى الارتقاء بالإعلام الرياضي وتعزيز تفاعل الجمهور مع الأحداث الرياضية المحلية والدولية، وجاء اختيار اللون الأخضر في الشعار الجديد ليكون قيم الحيادية والمصداقية، مما يعزز تجربة الجمهور المصري والعربي عبر البث الإذاعي والمنصات الإلكترونية.

وتشمل هذه التحديثات تحسينات شاملة على مختلف المنصات الرياضية، حيث تظهر "أون سبورت FM" و"كورة بلس" بإطلالة جديدة، تركز على تقديم إعلام رياضي احترافي يخدم عشاق الرياضة في مصر والوطن العربي.

ويأتي هذا التطوير في إطار السعي لتقديم محتوى متميز يتماشى مع التطورات الحديثة في الإعلام الرياضي، مما يسهم في دعم الرياضة المصرية وتعزيز وعي الجمهور الرياضي بمختلف القضايا والأحداث.

وكانت الشركة المتحدة للرياضة قد أعلنت في 12 ديسمبر الماضي عن خطة التطوير الشاملة للشبكة خلال حفل كبير أقيم عند سفح الأهرامات مؤكدة التزامها بتقديم إعلام رياضي احترافي يخدم عشاق الرياضة في مصر والوطن العربي.