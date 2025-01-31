نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يتحدث عن علاقته بميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو جانبا جديدا من علاقته بمنافسه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي في لقاء سيبث كاملا يوم الاثنين، عبر قناة "لا سيكستا" الإسبانية.

وأجرى الإعلامي الإسباني إيدو أغيري وأحد المقربين لمهاجم نادي النصر، مقابلة طويلة مع الأخير تحدث فيها عن عدد من الجوانب، مثل علاقته بريال مدريد ورئيسه بيريز وغيرها.

وظهر كرستيانو في مقطع تشويقي من اللقاء وهو يتحدث كيف أن ابنه جونيور فضل النجم الفرنسي كيليان مبابي على والده، على الرغم من أن البرتغالي هو أكثر من سجل أهدافا في تاريخ القدم.

وفي مقطع تشويقي آخر ظهر رونالدو وهو يتحدث عن علاقته بميسي، إذ يعتبر محبو كرة القدم أن تنافس الثنائي يعد من الأفضل في تاريخ الرياضات، إذ استمر الصراع الرياضي بينهما من 2009 حتى 2018 بقميصي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين قبل أن ينتقلا لاحقا إلى عدة أندية.

وأبان رونالدو في المقابلة قائلا: إطلاقا ليس لدي علاقة سيئة مع ميسي"، ردا على سؤال إيدو إن كان هناك من قد يسجل أهدافا مثل الثنائي الأسطوري، لكن البرتغالي أكد أنه يستبعد ولادة نجوم كرة قدم يحطمون أرقامه وأرقام الأرجنتيني.