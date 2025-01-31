نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة «أنتي الأهم» تنظم ندوة عن الروح الرياضية ونبذ التعصب بمعرض الكتاب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مبادرة "أنتي الأهم"، بالتعاون مع الهيئة العامة لمعرض الكتاب 2025، ندوة عن الروح الرياضية ونبذ التعصب والتعاون السلمي وعودة الروح الطيبة بين الجماهير للاستمتاع بالرياضة خاصة كرة القدم والابتعاد عن التعصب.

وتهدف الندوة، إلى نبذ التعصب وعودة الروح الرياضية بين الجماهير، وذلك للإستمتاع بالكرة المصرية والابتعاد عن التعصب وعودة الروح الطيبة بين الجماهير.. و"أنتي الأهم"، هي مبادرة مصرية من أجل المساواة ودعم المرأة. نحن نعمل من أجل تلبية احتياجات السيدات والبنات في المنطقة العربية.

وجاءت الندوة بحضور رحاب الفخراني المنسق العام لمبادرة "أنتي الأهم"، ومصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد البكري رئيس الإتحاد المصري للألعاب الترفيهية

والكاتبة الصحفية نجوي مصطفى صاحب "كتاب أهداف بين ثلاث الخشبات"، والكاتب الصحفي إبراهيم مدكور، والإعلامية إنجي يحيي.

وتناولت الندوة، عدة محاور منها مبادرة انتي الأهم وعودة الروح الرياضية بالإضافة لكتاب أهداف خارج الثلاث خشبات للكاتبة الصحفية نجوي مصطفي، كما ناقشت الندوة عن دور وزارة الشباب والرياضة في برامج نبذ التعصب وعن دور اتحاد الألعاب الترفيهية لدوره المجتمع ودمج وخلق الانشطة الترفيهية لعودة الروح الرياضية والثقافة والذوق المجتمع بشكل عام.

أكدت الدكتورة رحاب الفخراني، المنسق العام لمبادرة " أنتي الأهم"، هي مبادرة مصرية من أجل المساواة ودعم المرأة. نحن نعمل من أجل تلبية احتياجات السيدات والبنات في المنطقة العربية مشيراعلى أهمية دور الرياضة في جمع الناس ونبذ التفرقة والعنف.

وأشارت إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مبادرة "لا للتعصب" بهدف القضاء على ظاهرة العنف في الملاعب المصرية، وخلق بيئة رياضية صحية تسودها روح المنافسة الشريفة، كما دعت إلى ضرورة منع التمييز الجنسي في الرياضة وتمكين المرأة من المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية.

وأضاف الدكتور أحمد البكري رئيس الإتحاد المصري للألعاب الترفيهية أننا نسعى إلى نشر وتطوير الألعاب التي تجمع فئات المجتمع المختلفة، مثل "الدومينو" و"الطاولة"، كمنصات مثالية للتفاعل والتواصل بين الرجال والسيدات وذوي الهمم.

وحذر البكري، من انتقال ظاهرة التعصب الرياضي إلى الألعاب الفردية، مؤكدًا على ضرورة دعم الألعاب التي تساهم في تحقيق "الدمج المجتمعي".

وروى البكري تجربة واقعية صادفها الاتحاد، حيث أبدى بعض لاعبي محافظات صعيد مصر عدم تقبل فكرة هزيمتهم من قبل سيدة، لكن حملات التوعية التي أطلقها الاتحاد ساهمت في تغيير الكثير من الأفكار المغلوطة، ونشر وعي أكبر بأهمية الروح الرياضية، والتعامل بمساواة مع جميع اللاعبين، بغض النظر عن جنسهم أو خلفيتهم الاجتماعية.

وأوضحت الكاتبة نجوى مصطفى أن كتابها يوثق التأثير الإنساني والسياسي والاجتماعي لكرة القدم، بداية من أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه وصولًا إلى النجم المصري العالمي محمد صلاح.

كما أشارت إلى أن كرة القدم قد تجاوزت كونها مجرد لعبة ترفيهية، بل أصبحت قوة مؤثرة في حياة الشعوب، تساهم في تغيير حياة الملايين للأفضل.

وادارت الندوة الإعلامية المتألقة انجي يحيي والتي تعد جزء لامع في مبادرة انتي الأهم وسفيرة الإعلام بها.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 يفتح أبوابه يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً، وتُمدد ساعات العمل أيام الخميس والجمعة حتى الساعة 9 مساءً، بدءًا من 24 يناير الجاري وحتى يوم 5 فبراير.

وينطلق معرض الكتاب 56، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي هذه الدورة تحت شعار: «اقرأ... في البدء كان الكلمة»، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها سلطنة عمان ضيف شرف، وتم اختيار اسم العالم والمفكر الكبير الدكتور أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل.

