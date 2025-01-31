نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصر ماهر يؤازر لاعبي الزمالك أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد باستاد الدفاع الجوي لحضور مباراة الأبيض أمام بيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك من أجل مؤازرة فريقه والجهاز الفني في مباراة اليوم، المقامة على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب ناصر ماهر عن الزمالك في لقاء اليوم بسبب عدم الجاهزية الفنية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.