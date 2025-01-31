نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من جوارديولا على مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على مواجهة ريال مدريد الإسباني، في ملحق دوري أبطال أوروبا.

وأعرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن أن المواجهات المتكررة بين فريقه وريال مدريد قد أصبحت بمثابة مباراة ديربي نظرًا لتكرار اللقاءات بينهما في الآونة الأخيرة.

وجاء تعليق المدرب الإسباني في أعقاب سحب قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهة جديدة بين الفريقين، حيث يلتقي أبطال المسابقة في الموسم الماضي وكذلك الموسم الذي قبله في تحدٍّ آخر.

وأوضح جوارديولا أن التكرار الكبير في المواجهات بين مانشستر سيتي وريال مدريد، سواء في دوري الأبطال أو المسابقات الأخرى، جعل اللقاءات بينهما تأخذ طابعًا خاصًا يشبه مباريات الديربي الكبيرة في كرة القدم.

وأسفرت قرعة ملحق دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا والمقامة في الوقت الحالي بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة "نيون" السويسرية، عن وقوع ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي بقمة المباريات.

الفرق المتأهلة مباشرة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر - برشلونة - أرسنال – الإنتر - أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن - ليل - أستون فيلا.

الفرق التي ستخوض الملحق

أتالانتا - بوروسيا دورتموند - ريال مدريد - بايرن ميونخ - ميلان - آيندهوفن - باريس سان جيرمان - بنفيكا - موناكو - بريست - فينورد - سلتيك - يوفنتوس - مانشستر سيتي - سبورتينج لشبونة - كلوب بروج.

وتقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 يومي 11 و12 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته، بينما تقام مباريات مرحلة الذهاب في دور الـ 16 يومي 4 و5 مارس والإياب 11 و12 من الشهر ذاته.

ووفقًا لنظام دوري أبطال أوروبا الجديد ستلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب، حيث سيلتقي صاحب المركز المتقدم مع الفريق الأقل منه في الترتيب، على ملعب الأخير أولا ثم سيكون الإياب على ملعب المتقدم.