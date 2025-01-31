الرياضة

في مشهد مؤسف.. عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش

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في مشهد مؤسف.. عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - شهد افتتاح الأسبوع الحادي عشر من عمر الدوري المصري مشهد مؤسف وذلك في مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1.

وشهد ملعب المباراة في الأوقات الأخيرة اعتداء من جانب عضو مجلس إدارة الإسماعيلي أحمد فهيم والذي دخل راكضًا لملعب المباراة  للاعتداء على الحكم بعد احتساب ركلة الجزاء.

المشهد لاقى استياء جماهيري قوي، خاصة مع المساعي المبذولة لاستعادة هيبة التحكيم المصري وتطويره للأفضل خلال الموسم الحالي.

وانتهت المباراة بفوز طلائع الجيش  في مثيرة  حيث سجل هدف الإسماعيلي مروان حمدي بينما جاءت ثنائية طلائع الجيش بتوقيع رجب عمران من ركلة جزاء وجودوين تشيكا أوكوار.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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