عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام بيراميدز في قمة الدوري المصري

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد الدفاع الجوي في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

محمد يوسف

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