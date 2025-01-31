نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعاون يسقط في فخ التعادل أمام الفيحاء بدوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التى جمعت بين الفيحاء والتعاون، في إطار منافسات الدوري السعودي لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة التعاون والفيحاء في الدوري السعودي

وحسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مواجهة الفيحاء والتعاون، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مدينة المجعة الرياضية، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

وبتلك النتيجة، يحتل التعاون المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

وجاء تشكيل الفيحاء، كالتالي:

أورلاندو موسكيرا - مخير الرشيدي - سامي الخيبري - كريس سمولينغ - اوتابيك شوكوروف - منصور البيشي -فارس عابدي - محمد البقعاوي - فاشون ساكالا -هنري اوليكورو - اليخاندرو بوزويلو.

بينما جاء تشكيل التعاون، كالتالي:

عبدالقدوس - فهد الجميعة - جيروتو - سعد الناصر - رينيه ريفاس - عون السلولي - لوكاس تشافيز - فيصل فجر - أشرف المهديوي - مارتينيز - موسى بارو.