الرياضة

كاف يختار حسام عزب للمشاركة في معسكر الحكام الواعدين بـ كوت ديفوار

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كاف يختار حسام عزب للمشاركة في معسكر الحكام الواعدين بـ كوت ديفوار

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم  "كاف " قائمة حكام القارة الواعدين والتي وقع فيها الاختيار على  حسام عزب كحكم VAR للمشاركة في المعسكر.

ويقام المعسكر في كوت ديفوار خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس المقبل.

ويقام المعسكر  بداعي تطوير مهارات حكام الساحة، الحكام المساعدين، وحكام تقنية الفيديو (VAR) الواعدين داخل القارة وصقل أدائهم تمهيدا للاعتماد عليهم في البطولات القارية والدولية.

حسام عزب يتخطى الاختبارات البدنية

وكان حسام عزب قد تخطى الاختبارات البدنية الاخيرة والتي أقيمت في يناير الحالي على ملعب نادي النصر الرياضي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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