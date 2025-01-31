نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول يعلق على مفاوضات الهلال السعودي مع محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي، على الأنباء المتداولة في الآونة الأخيرة بشأن وجود رغبة من جانب الهلال السعودي في التعاقد مع الأسطورة المصرية محمد صلاح في الميركاتو الصيفي القادم.

آرني سلوت: الجميع يريد محمد بما في ذلك نحن

وقال آرني سلوت في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة فريقه أمام بورنموث، "الجميع يريد محمد بما في ذلك نحن، نريد تمديد عقده".

وأضاف مدرب ليفربول الإنجليزي، "صلاح سيتخذ القرار الأفضل لنفسه، وآمل أن يكون كذلك بالنسبة لنا".

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية أمام بورنموث غدًا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز صدارة مسابقة البريميرليج لموسم 2024-2025، برصيد 53 نقطة، من 22 مباراة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق آرسنال والذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 47 نقطة من 23 مواجهة.