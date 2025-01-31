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أحمد جودة - القاهرة - أغلق نادي النصر السعودي ملف التعاقد مع اللاعب الياباني كاورو ميتوما نجم برايتون الإنجليزي.

النصر السعودي ينسحب من صفقة ميتوما

وأكد الصحفي سايمون ستون أن ميتوما لـن ينضم إلى نادي النصر السعودي، خاصة وأن برايتون رفض بيع اللاعب مهما كان العرض المقدم.

وأضاف أن ميتوما رفض الانتقال للنصر وتقبل الأمر وانسحب رسميًا من الصفقة.

وكان النصر يرغب في حسم صفقة ميتوما مقابل 65 مليون يورو.

كما أن النصر رفع قيمة العرض المالي إلى 85 مليون يورو، ولكن إدارة برايتون رفضت العرض.