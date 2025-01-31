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أحمد جودة - القاهرة - عُيّن البرتغالي باولو فونسيكا رسميا مدربا لنادي ليون في صفقة لمدة عامين ونصف العام وتحديدا حتّى 30 يونيو 2027، وفقا لما أعلن صاحب المركز السادس في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ليون يعلن التعاقد مع المدرب البرتغالي فونسيكا

وكان فونسيكا (51 عاما) أقيل في 30 ديسمبر من قبل ميلان الإيطالي الذي انضم إليه في يونيو الماضي قادما من ليل، على أن يخلف في ليون المدرب بيار ساج المقال بدوره من مهامه الاثنين والذي كان يشرف على الفريق منذ 30 ديسمبر 2023.

ويأتي قرار التعاقد مع المدرب البرتغالي كـ "جزء من الرغبة في إعادة منح أولمبيك ليون طموحا قويا، سواء على الصعيد الوطني أو الأوروبي " كما جاء في بيان صادر عن ليون.

ويحتل ليون المركز السادس برصيد 30 نقطة في "ليج1" وتأهل مباشرة لدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" عقب تعادله في مباراته الأخيرة في دور المجموعة الموحدة مع لودوجوريتس البلغاري 1-1 والتي شاهدها فونسيكا من المقصورة الرئاسية إلى جانب مالك الفريق الأميركي جون تيكستور.

وسيتولى البرتغالي الذي خرج من نكسة كبيرة في قيادة ميلان، مهمة إحياء ليون الذي تعادل خمس مرات تواليا في جميع المسابقات، بما في ذلك الخسارة بركلات الترجيح أمام بورجوان-جايو من الدرجة الخامسة في كأس فرنسا.

ويهدف ليون إلى إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري من أجل العودة إلى دوري أبطال أوروبا.

قبل التوقيع مع ليون، اكتسب المدافع السابق الذي امتدت مسيرته الاحترافية بين عامي 1991 و2005 خبرته في جميع أنحاء أوروبا.

بدأ مشواره في البرتغال، في الدرجات الأدنى قبل أن ينطلق مع باسوس دي فيريرا، الذي ساعده في التأهل لدوري أبطال أوروبا (2013) بعد حصوله على المركز الثالث في الدوري قبل التوقيع مع بورتو الذي فاز معه بالكأس السوبر البرتغالية (2013)، وثم براجا المتوج معه بالكأس (2016). انتقل إلى شاختار دانييتسك الأوكراني وحقق معه ثلاث ثنائيات الدوري والكأس (2017 و2018 و2019) والكأس السوبر (2017).

على الصعيد التدريبي، أشرف على روما الإيطالي بين عامي 2019 و2021 قبل أن ينضم إلى ليل (2022-2024) ثم ميلان الذي أقاله في 30 ديسمبر 2024.