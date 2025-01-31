الرياضة

اتحاد جدة السعودي يعلن تعاقده مع نجم برشلونة

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اتحاد جدة السعودي يعلن تعاقده مع نجم برشلونة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة السعودي يعلن تعاقده مع نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع الإسباني أوناي هيرنانديز، قادما من برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

اتحاد جدة السعودي يعلن تعاقده مع لاعب برشلونة

وخطف هيرنانديز الأنظار عطفًا على المستويات التي يقدمها مع فريق برشلونة الرديف "برشلونة أتلتيك".

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف خلف الهلال المتصدرصاحب نفس الرصيد من النقاط.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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