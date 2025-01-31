نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع أمام الأخدود في الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الأخدود، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد الأخدود

يلتقي الزعيم مع ضيفه الأخدود، اليوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025 على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأخدود

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: كانسيلو، كوليبالي، البليهي، الحربي.

في خط الوسط: نيفيز، مالكوم، سافيتش.

في الهجوم: سيزار، ليوناردو، سالم الدوسري.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد فريق الأخدود في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

وتنقل مباراة الهلال ضد الأخدود عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

