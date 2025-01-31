زيزو يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة بيراميدز في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز

يلتقي بيراميدز مع ضيفه الزمالك، مساء اليوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025 على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: أحمد فتوح، الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر

وفي خط الوسط: محمد شحاته، عبد الله السعيد، محمد السيد

وفي خط الهجوم: زيزو، ناصر منسي، مصطفى شلبي

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين وخسارتين، بينما يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، من 6 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.