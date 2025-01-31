نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز

يلتقي الزمالك مع مضيفه بيراميدز، مساء اليوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025 على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة، بلاتي توريه، وليد الكرتي.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، فيستون ماييلي، إبراهيم عادل.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين وخسارتين، بينما يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، من 6 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.