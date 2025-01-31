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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد ​فويتشيك تشيزني​، حارس مرمى ​برشلونة​، بالإسباني ​لامين يامال​، واصفًا إياه بأعظم موهبة شاهدها في حياته، نظرًا لما يقدمه في تدريبات الفريق، كما تحدث عن اللاعب كنعان يلديز مشيدًا بإمكاناته البدنية الفريدة.

تشيزني: لامين يامال لاعب موهوب

وفي تصريحاته، تحدث تشيزني عن الفرق بين ​الدوري الإسباني​ والإيطالي، مؤكدا أن الأول يتميز بالجانب الفني وتسجيل الأهداف بكثرة، بينما يتفوق الثاني تكتيكيًا، وأوضح أنه يعمل على التأقلم مع أسلوب اللعب في إسبانيا، رغم صعوبة التواصل مع المدافعين بسبب أسلوب الدفاع المتقدم.

واختتم تشيزني حديثه بالإشارة إلى شعوره المتباين بعد الفوز الكبير على فالنسيا بنتيجة 7 - 1، حيث كان سعيدًا بالانتصار لكنه منزعج من استقبال هدف.