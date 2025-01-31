نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الغد أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

يسعي الفريق الأبيض لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام بيراميدز للانفراد بصدارة الدوري المصري خاصة أن الفارق نقطة واحدة

يكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن تشكيلة الزمالك أمام بيراميدز في الدوري المصري

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام بيراميدز في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - عمر جابر

خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد

خط الهجوم: زيزو، بين سيف الدين الجزيري

يحل الفارس الأبيض ضيفًا على نظيره فريق بيراميدز على ستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة

يدخل الفارس الأبيض المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 9 مباريات بينما يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة

