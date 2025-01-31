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أحمد جودة - القاهرة -

أكد نصر إبراهيم، نجم الزمالك السابق، أن مباراة بيراميدز ستكون صعبة للغاية، مشددا على أن الفوز سيمنح الفريق ثقة كبيرة في المرحلة المقبلة.

نصر إبراهيم: هذه طريقة فوز الزمالك على بيراميدز

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "تحركات ناصر منسي أو سيف الجزيري مفتاح فوز الزمالك ضد بيراميدز، وهدف مبكر للفريق سيكون عامل كبير في خطف الثلاث نقاط".

