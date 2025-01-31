الرياضة

نصر إبراهيم: هذه طريقة فوز الزمالك على بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

نصر إبراهيم: هذه طريقة فوز الزمالك على بيراميدز

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصر إبراهيم: هذه طريقة فوز الزمالك على بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد نصر إبراهيم، نجم الزمالك السابق، أن مباراة بيراميدز ستكون صعبة للغاية، مشددا على أن الفوز سيمنح الفريق ثقة كبيرة في المرحلة المقبلة.

نصر إبراهيم: هذه طريقة فوز الزمالك على بيراميدز

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "تحركات ناصر منسي أو سيف الجزيري مفتاح فوز الزمالك ضد بيراميدز، وهدف مبكر للفريق سيكون عامل كبير في خطف الثلاث نقاط".
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا