الرياضة

حسام المندوه: سددنا جزء من مستحقات اللاعبين..ونُقدر غضب جماهير الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

حسام المندوه: سددنا جزء من مستحقات اللاعبين..ونُقدر غضب جماهير الزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام المندوه: سددنا جزء من مستحقات اللاعبين..ونُقدر غضب جماهير الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، سداد جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبب مواجهة بيراميدز غدا الجمعة.

حسام المندوه: سددنا جزء من مستحقات اللاعبين..ونُقدر غضب جماهير الزمالك

وقال المندوه في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "تم سداد جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل مباراة بيراميدز غدا، وجماهير الزمالك غاضبة من أجل النادي ولهم حق".

وأضاف: "نبذل أقصي مجهود من أجل إسعادهم والجميع يعلم التحديات التي نمر بها في المرحلة الحالية".

وأوضح: مهما كانت التحديات يكون دعم الجماهير هو كلمة السر في الانتصارات، ننافس بقوة في بطولتي الدوري والكونفدرالية"

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا