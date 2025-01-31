نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام المندوه: سددنا جزء من مستحقات اللاعبين..ونُقدر غضب جماهير الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، سداد جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبب مواجهة بيراميدز غدا الجمعة.

حسام المندوه: سددنا جزء من مستحقات اللاعبين..ونُقدر غضب جماهير الزمالك

وقال المندوه في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "تم سداد جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل مباراة بيراميدز غدا، وجماهير الزمالك غاضبة من أجل النادي ولهم حق".

وأضاف: "نبذل أقصي مجهود من أجل إسعادهم والجميع يعلم التحديات التي نمر بها في المرحلة الحالية".

وأوضح: مهما كانت التحديات يكون دعم الجماهير هو كلمة السر في الانتصارات، ننافس بقوة في بطولتي الدوري والكونفدرالية"