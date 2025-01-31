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أحمد جودة - القاهرة - أكد معتمد جمال، نجم الزمالك السابق، صعوبة مباراة بيراميدز المقرر لها غدا، مشددا على أهمية تحقيق الفوز لاحتلال صدارة الدوري ومواصلة الضغط على المنافسين في الفترة المقبلة.

معتمد جمال: مباراة بيراميدز صعبة لهذا السبب.. وجماهير الزمالك تساند الفريق في كل الأوقات

وقال جمال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جماهير نادي الزمالك هم أصحاب النادي وهدفهم مصلحة القلعة البيضاء ودائما يساندون الفريق في كل الأوقات الصعبة حتى في حالة خسارة الفريق".

وأضاف: "مباريات بيراميدز دائما تتسم بالإثارة والمتعة، واللاعبين لديهم دوافع حاليا في ظل رؤيتهم غضب الجماهير ويجب أن يكونوا على قدر المسؤولية"