الرياضة

محمد صبري: استبعاد "شيكابالا وماهر والزناري" من مباراة بيراميدز لهذا السبب

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محمد صبري: استبعاد "شيكابالا وماهر والزناري" من مباراة بيراميدز لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد صبري، مُقدم برنامج زملكاوي على قناة نادي الزمالك، غيابات الفريق في مباراة بيراميدز المقرر لها غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري.

محمد صبري: استبعاد "شيكابالا وماهر والزناري" من مباراة بيراميدز لهذا السبب

وقال صبري في برنامجه: "سيكون هناك غيابات مؤثرة في مباراة بيراميدز وعلى رأسهم محمود عبدالرازق "شيكابالا" بسبب معاناته من نزلة برد شديدة، وناصر ماهر بسبب استمرار تأهيله في الفترة الحالية وأيضا مصطفى الزناري".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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