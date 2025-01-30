نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يعلن عودته إلى سانتوس البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد النجم الدولي البرازيلي نيمار إلى فريق بداياته الكروية سانتوس بعد أيام معدودة من انفصاله بـ "التراضي" عن الهلال السعودي وفق ما أعلن يوم الخميس.

وقال أفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي لكرة القدم في منشور على موقع "إكس" إنه "سأوقع عقدا مع نادي سانتوس"، مرفقا إياه بصور من أيام دفاعه عن ألوان الفريق الذي أمضى فيه الأسطوري الراحل بيليه غالبية مسيرته الكروية.

ورد سانتوس على لاعبه الجديد-القديم بالقول "بيتك بانتظارك. شعبك بانتظارك".

وكانت عودة ابن الـ32 عاما متوقعة منذ الإعلان الرسمي عن فك ارتباطه بالهلال الذي دافع عن ألوانه في سبع مباريات فقط منذ انضمامه إليه في صيف 2023، وذلك بعد ستة أعوام مع باريس سان جرمان الفرنسي (2017-2023).

وعاش نيمار فترة مخيبة جدا في الهلال نتيجة إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مباراة مع المنتخب البرازيلي بعد شهرين فقط من وصوله إلى الرياض، أبعدته عن الملاعب لمدة عام.

وعاد نيمار إلى الملاعب في أكتوبر 2024، لكن إصابات جديدة لم تسمح له سوى باللعب لأكثر من أربعين دقيقة في مباراتين.

وأعلن الهلال يوم الثلاثاء "إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط (نيمار) في النادي بالتراضي"، مما فتح الباب أمام عودته إلى سانتوس حيث بدأ مسيرته في الفئات العمرية عام 2003 قبل ترقيته إلى الفريق الأول عام 2009.

وفي الثلاثاء، توجه رئيس سانتوس مارسيلو تيكسيرا بكلمة إلى نيمار، قائلا "حان الوقت يا نيمار للعودة إلى شعبك"، من دون أن يُعلن انتقاله رسميا.

وأضاف في مقطع فيديو نشره في حسابه على إنستغرام "حان الوقت يا نيمار. حان الوقت لتعود إلى شعبك، إلى بيتك، إلى نادينا الحبيب".

وتابع رئيس النادي الواقع في جنوب ساو باولو، حيث قضى "الملك بيليه" معظم مسيرته (1956-1974)، "مرحبا بعودتك، نيمار. (...) تعال وكن سعيدا مرة أخرى. شعب سانتوس ينتظرك بأذرع مفتوحة".