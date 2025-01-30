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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نيس الفرنسي الذي يضم بين صفوفه المصري محمد عبد المنعم عن تشكيلته لمواجهة بودو جليمت النرويجي بعد قليل على ملعب أليانز ريفييرا وذلك ضمن مواجهات ختام مرحلة دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

عبد المنعم أساسيا في تشكيل نيس لمواجهة بودو جليمت في الدوري الأوروبي

يشارك نيس في المباراة اليوم من أجل الفوز لحفظ ماء وجهه فقط، حيث لم يحقق أي فوز في مرحلة الدوري كما فقد الأمل في التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة بعد احتلال المركز الخامس والثلاثين وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط ليودع رسميًا المنافسة في بطولة الدوري الأوروبي.

بينما يتبقى لدى بودو جليمت فرصة في التأهل إلى دور الستة عشر، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثامن ستيوا بوخاريست الروماني برصيد 14 نقطة.



من المقرر أن يخوض نيس المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديوبي

خط الدفاع: علي عبدي - نانديجو - مندي – محمد عبد المنعم – موسى بومبيتو.

خط الوسط: كمارا - سفيان ديوب - بوناني

خط الهجوم: موكوكو – بوسنينا

