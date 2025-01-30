نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزا مهما وكبيرا على نظيره فريق الرائد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة النصر والرائد

وسجل رونالدو الهدف الأول للنصر صنعه له بروزوفيتش في الدقيقة 35.

وأحرز بوشل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 47 صنع رونالدو وسجل سعيود الهدف الأول للرائد في الدقيقة 76 صنع بوزوق وانتهت المباراة 2/1.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة بعد تحقيق 11 فوز و5 تعادلات وخسر 2 بينما ظل الرائد في المركز 15 برصيد 14 نقطة حيث انتصر خلال 4 وتعادل باثنان وهزم باثنا عشر اخرين.

