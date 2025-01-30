نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يفوز على الرائد بثنائية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزا مهما وكبيرا على نظيره فريق الرائد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة النصر والرائد

وانطلقت صافرة بداية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والرائد برتم سريع وكان اللقاء سجال بين الفريقان وارتطمت كرة اوتافيو بالعارضة في الدقيقة 26 وسجل رونالدو الهدف الأول للنصر صنعه له بروزوفيتش في الدقيقة 35 وحاول الرائد تسجيل هدف التعادل لكنه لم ينجح في ذلك وكذلك تعددت محاولات النصر للهدف الثاني وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والرائد وسجل بوشل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 47 صنع رونالدو ثم تعرض لاجامي للإصابة القوية ونزل محمد فتيل بديلا له في الدقيقة 52 وسجل سعيود الهدف الأول للرائد في الدقيقة 76 صنع بوزوق وانتهت المباراة 2/1.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة بعد تحقيق 11 فوز و5 تعادلات وخسر 2 بينما ظل الرائد في المركز 15 برصيد 14 نقطة حيث انتصر خلال 4 وتعادل باثنان وهزم باثنا عشر اخرين.