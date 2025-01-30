الرياضة

عاجل.. الدحيل يعلن عودة يوسف أيمن لصفوفه بعد انتهاء إعارته لـ الأهلي

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عاجل.. الدحيل يعلن عودة يوسف أيمن لصفوفه بعد انتهاء إعارته لـ الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الدحيل القطري، عودة يوسف أيمن إلى صفوفه مرة أخرى بعد انتهاء فترة إعارته مع الأهلي المصري، في ينار الجاري.

وذكر نادي الدحيل في بيانه: “عاد مدافع الفريق الأول يوسف أيمن إلى صفوف نادينا عقب نهاية فترة إعارته مع فريق الأهلي المصري والذي انتقل إليه على سبيل الإعارة مع بداية الموسم الحالي”.

ونجح يوسف أيمن، في الفوز بلقب السوبر المصري رفقة الأهلي خلال فترة إعارته للفريق المصري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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