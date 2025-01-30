نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر الرسمي أمام الرائد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الرائد بعد قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والرائد

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والرائد مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر أمام الرائد

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: علي لاجامي، محمد سيماكان، سلطان الغنام، نواف بوشل.

خط الوسط: علي الحسن، اوتافيو، بروزوفيتش.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، جابرييل.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.