نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أشرف بن شرقي رابع صفقات الأهلي الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي للإعلان عن التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري.

واجتاز بن شرقي الفحص الطبي الذي خضع له أمس الأربعاء في أحد المستشفيات الخاصة.

وخضع بن شرقي لجلسة تصوير مساء أمس الأربعاء تمهيدًا لإعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

وسيكون بن شرقي الصفقة الرابعة التي يتعاقد معها النادي الأهلي في يناير الجاري بعد مصطفى العش والسلوفيني جارديشار وأحمد رضا.