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أحمد جودة - القاهرة - حرص السفير أيمن ثروت سفير مصر في كرواتيا على وداع بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد، قبل العودة إلى القاهرة.

سفير مصر في كرواتيا يودع بعثة منتخب اليد قبل العودة للقاهرة

وأنهى منتخب مصر لكرة اليد مشواره في بطولة العالم 2025، بالحصول على المركز الخامس لأول مرة محققا ثاني أفضل إنجاز في تاريخ كرة اليد المصرية على مستوى الرجال في بطولات العالم لكرة اليد.

وكان في استقبال السفير أيمن ثروت، خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد مع لاعبي منتخب مصر، والذين توجهوا بالشكر للسفير وأعضاء السفارة المصرية في زغرب على الاهتمام البالغ بالبعثة طوال فترة إقامة المنتخب أثناء مشاركته في بطولة العالم 2025.

ومن المقرر أن تعود بعثة منتخب اليد إلى مطار القاهرة في الرابعة فجر غدٍ الجمعة.

وتضم قائمة الفراعنة فى بطولة العالم كلا من:-

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)