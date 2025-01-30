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أحمد جودة - القاهرة - أرسل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا رسميا إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر خلاله عن خالص العزاء في وفاة ميمي الشربيني نجم الكرة المصرية الراحل.

إنفانتينو يعزي أبو ريدة في وفاة ميمي الشربيني

وقال إنفانتينو في رسالته إلى أبو ريدة: "أود أن أعبر عن خالص التعازي القلبية في وفاة اللاعب الدولي الراحل ميمي الشربيني، الكلمات تبدو غير كافية للتعبير عن الحزن الذي نشعر به لهذا الفقدان"

واستعرضت رسالة إنفانتينو مسيرة النجم الراحل وأبرز محطاته المضيئة، حيث قال رئيس الاتحاد الدولي: "خلال مسيرته الدولية فاز الشربيني بكأس الأمم الأفريقية 1959، وشارك بدورتي الألعاب الأوليمبية 1960 و1964، وعلى مستوى الأندية بدأ مسيرته مع المصري، ودافع لسنوات طويلة عن ألوان الأهلي، وتُوج بالعديد من الألقاب، وبعد اعتزاله استمتع أولا بمسيرة تدريبية، قبل التحول إلى مجال التعليق الرياضي"

"أسطورة بكرة القدم المصرية، وأحد أشهر وأبرز المعلقين الرياضيين، نحيي إرثه وإنجازاته، وبالتحديد قيادته وشخصيته وانتماءه، وصفاته الإنسانية، لن ننساه، سنفتقده حقا"

واختتم إنفانتينو رسالته لأبو ريدة قائلا: "بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولية، أود أن أعبر عن خالص التعازي للاتحاد المصري لكرة القدم، وعائلة ميمي الشربيني وأصدقائه وأحبائه، مشاعرنا معكم، ونأمل أن تساعد كلمات الدعم في جلب بعض السلام والتعازي في هذا الوقت الصعب"