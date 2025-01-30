نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي بروين يفسد خطط الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الصحافة الإنجليزية عن تجديد دي بروين نجم منتخب بلجيكا مع فريقه الحالي مانشستر سيتي وخطته الاستمرار في الدوري الإنجليزي مدة طويلة مما يفشل خطة دوري روشن السعودي لاستقدامه.

استطاع مانشستر سيتي التعاقد مع عمر مرموش نجم منتخب مصر وفرانكفورت وهداف الدوري الألماني بصفقة باتت هي الاغلى في تاريخ اللاعبين المصريين قدرت ب٨٠ ميلون يورو.

ينتظر جماهير مانشستر سيتي قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا بعد أن استطاع أن يتأهل من خلال المراكز من التاسع إلى الأربعة والعشرين، ومن الخصوم المحتملة ريال مدريد.

خطوة دي بروين تبعده عن دوري روشن السعودي

قال جاك كوغان: مانشستر سيتي مُرحب بشكل كامل بأن يأخذ كيفن دي بروين وقته الكامل للتفكير حول تجديد عقده مع الفريق، اللاعب منفتح للتجديد والاستقرار في مانشستر وهو مستمتع بالعمل مع بيب غوارديولا.

كشف باول هيرست صحفي جريدة التايمز ان كيفين دي بروين أعرب عن سعادته بالبقاء في مانشستر سيتي وسيتحدث إلى النادي بشأن إمكانية تمديد عقده. لا توجد محادثات فورية مخططة لكن دي بروين مرتاح، وكذلك النادي.

