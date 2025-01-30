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أحمد جودة - القاهرة - عبر عمرو فتحي عضو مجلس إدارة اتحاد اليد عن سعادته الكبيرة بإنجاز تحقيق المركز الخامس في بطولة العالم، واشاد بالمجهود الكبير الذي بذله الجميع، ووجه الشكر إلى الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر بعد ملحمة الأداء المميز الذي تم تقديمه ببطولة العالم وحصد المركز الخامس للبطولة.

عمرو فتحي عضو اتحاد اليد: فخور بإنجاز منتخبنا.. وهدفنا تسيد كرة اليد العالمية

وقال فتحي أن منتخب اليد قدم أداء أسطوري خلال مبارياته بالبطولة وخاصة في مباراته أمام فرنسا بربع نهائي بطولة العالم والتي كان المنتخب قاب قوسين أو أدنى من الفوز بها والتأهل إلى نصف النهائي..

وأكد فتحي أن الحصول على المركز الخامس لبطولة العالم يعد انطلاقة رائعة وتحدي لمجلس إدارة الاتحاد من أجل البناء عليه وإعداد المنتخب بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة للمنافسة على حصد لقب بطولة العالم والمنافسة على ميدالية أولمبية وتسيد كرة اليد العالمية..



وأوضح فتحي أن منتخب اليد يمتلك جيل رائع من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة للغاية بجانب وجود جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة الإسباني باستور.

ووجه عضو مجلس إدارة اتحاد اليد الشكر إلى القيادة السياسية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمهم الكامل للمنتخب خلال الفترة الماضية، واشاد بالدعم الكبير للوزير وللتواصل المستمر طوال مشوار البطولة..

واختتم عضو مجلس اليد سنواصل العمل بمنتهي القوة من اجل حصد ميدالية اولمبية في لوس انجلوس ٢٠٢٨، وهدفنا تسيد كرة اليد العالمية